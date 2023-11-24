Ezgi Mola anne oldu. Bebeğine verdiği isim ortaya çıktı

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola hamilelik haberleriyle gündemden düşmüyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu bir süredir ortalarda görünmüyordu.

"SAĞLIKLI GELSİN YETER"

Mola, "Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun" demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.

Son paylaşımında hala doğum yapmadığını, evde salatalık yiyerek yattığını söyleyen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları dünyaya geldi.

MERVE DİZDAR AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI

Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar yaptığı bir gafla ağzından 'Can' ismini kaçırmıştı.