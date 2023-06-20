Ezgi Mola ve Sezen Aksu'dan yanak yanağa poz

Mayıs ayının son günlerinde hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ezgi Mola, o zamandan bu yana yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Mola bu defa yıllar öncesine götürdü ve Sezen Aksu'yla çekilmiş bir karesini paylaştı.

Ezgi Mola ve Sezen Aksu'dan yanak yanağa poz

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve özellikle inandığı doğruları tüm çıplaklığıyla açıklamaktan ve savunmaktan geri durmayan Ezgi Mola, zaman zaman da esprili paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Cannes'da ödül alan arkadaşı Merve Dizdar'la arasının bozuk olduğu iddialarını yaptığı paylaşımlarla yalanlayan Mola son olarak takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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2005 yılında katıldığı bir davette Sezen Aksu ile çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola şu notu düştü:

"Canım Sezen, 28 Nisan sanırım 2005 olmalı.

BKM'nin Zarifi'de meşhur partileri, yemekleri olurdu, onlardan biri!

Heyecandan ölerek rica etmiştim. Arkada da mekanı cennet olsun canım Yaşar Gaga... Ah be, ne güzeldi"

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