Ezgi Mola'dan ikinci tur öncesi oy uyarısı. 'Umarım gereken cevabı verir inşallah'

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci tur öncesi hemcinslerine ve gençlere seslendi. Kadına şiddetin meşru bir hale gelmemesi adına oylarını dikkatli kullanmaları konusunda uyardı.

Ezgi Mola'dan ikinci tur öncesi oy uyarısı. 'Umarım gereken cevabı verir inşallah'

Cumhur İttifakı'nın seçim ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin "6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun kaldırılması isteğimizi AKP'ye ilettik, hiçbir problem yok" dediler" açıklamasını Instagram hesabına taşıyan oyuncu Ezgi Mola, takipçilerine ikinci tur öncesi çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Kadına şiddetin arttığı ve kadın cinayetlerinin cezasız kaldığı Türkiye'de ikinci tur seçim sonuçlarının kadınların yaşantısını çok daha zorlaştıracak bir hale getirebileceği endişesini içinde taşıyan oyuncu Ezgi Mola, Cumhur İttifakı'nın seçim ortağı Yeniden Refah Partisi'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

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İlk seçim öncesinde de bu konudaki hassasiyetini gösteren ve takipçilerini uyaran Ezgi Mola, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimi öncesi de benzer bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Kadının nerede nasıl durmasını gerektiğini en konuşmaması gereken insanların durduğu yere bak! Umarım gereken cevabı halk, kadınlar, gençler sandıkta verir inşallah"

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