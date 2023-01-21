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Şarkıcı Ezhel’den Kürdistan açıklaması

Ezhel'in "Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur" sözleri büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili twitter'dan açıklama yapan "Laflarımı çarpıtmayın. Ülkemizin her bölgesinin başkenti Ankara'dır" dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:18
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Ezhel’den Kürdistan açıklaması

Şarkıcı Ezhel’den Kürdistan açıklaması
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Odatv'nin haberine göre, Rapçi Ezhel, Twitter'da katıldığı bir sohbet programında tartışılacak açıklamalar yaptı.

Ezel buradaki açıklamasında Ezhel, "Kürdistan'ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır İstanbul'dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ezhel’in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayınlanarak yoğun tepki çekti. Bunun üzerine ünlü şarkıcı tartışma yaratan ifadeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ezhel, “Sevgili nefret kusan vatandaşlarım. Neresi olacak başkent pardon? Laflarımı başka yere çekmeyin. Söylediğim lafın anlamı şu (gerçi bunu paylaşmayacaksınız ve anlamak istemeyeceksiniz) Ülkemizin her bölgesinin başkenti Ankara’dır” dedi.

Açıklamasının devamında Ezhel "Siz bu lafa kızınca sanki bu ülkeyi bölmek istiyormuşsunuz gibi algılanıyor onu da ekleyeyim. Düşünsenize Abdülhamid Han’a terörist dediğinizi falan bu floodu umursamayacağınızı da bilerek tekrar yineliyorum. Bu ülkeyi bölemezsiniz, ülkemizin güzide bir köşesi olan kürdistan ellerinin de başkenti ANKARADIR" dedi.

Ezhel daha sonrasında ise "Demek istediğim budur teşekkür ederim. Buna itirazınız varsa bölücü siz oluyorsunuz. Ne derseniz diyin çok da fifi, ben ülkemi dünyada fişek gibi temsil edip, sizin dünyaya yaymaya çalıştığınız zalim ve ahmak Türk algısını yıkıp yerine zekası ve adaletiyle akla gelen bir Türk imajı çizmek için size rağmen sizin için canla başla çalışacağım" diye konuştu. 

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