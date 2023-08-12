Ezhel'in müziği bıraktığı sanıldı gerçek başka çıktı

Kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Ezhel, “Dünyanın en toksik kitlesine müzik yapıyoruz. Yıldım. Tek isteğim son bir Türkçe albüm yapabilmek. Sonra sizinle uğraşacak ne halim var ne de bu hayata bu insanları çekmeye geldim” diye konuştu.

Yayınladığı gönderi sonrası bir paylaşım daha yapan Ezhel, “Söz arkadaşlar iki şarkı daha yapıp bırakıcam. İçiniz rahat etsin siz kazandınız” dedi.

Ezhel'in yaptığı bu paylaşımların ardından herkes onun müziği bıraktığı yönünde haberler ve yorumlar yaparken yeni bir açıklama geldi.

Rap müzik şarkıcısı Ezhal yeni bir paylaşımda bulundu ve müziği bırakmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Ben müziği bırakacağım demedim ki sizi bırakacağım dedim"