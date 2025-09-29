F-16 alımını Selçuk Bayraktar mı engelliyor? KAAN'da ısrarcı

Yerli uçak olduğu ifade edilen KAAN savaş uçağının ABD'den alınacak motoru lisans engeline takıldı. Öte yandan gündemde olan F-16'ların satın alımı için damat Selçuk Bayraktar'ın engel olduğu iddia edildi. Bayraktar'ın KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesinine öncelik verilmesi düşüncesinde olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de yaptığı görüşmelerin yankıları sürerken yerli savaş uçağı olarak duyurulan KAAN'ın ABD'den gelecek motoları lisans engeli ile karşılaştı. Motor için lisans çıkmaması durumunda uçağın yapımı da duracak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konudaki açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

"BAYRAKTAR ALIMI DESTEKLEMİYOR"

Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

CHP'li Tan, Fidan'ın sözlerine işaret ederek "Benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesinine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş" ifadelerini kullandı.

"ABD’DE MEMNUNİYETSİZLİKLE KARŞILANDI"

Sözlerine devam eden Tan, Bayraktar'ın bu tutumunun ABD'de menuniyetsizlikle karşılandığını belirtti. Tan, "Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor" dedi.

Namık Tan'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle demiş:

“ABD ile CAATSA sorunu kalkmalı.
F-35 için de KAAN’ın motorları için de adım atmaları gerek.
KAAN’ın motorunun lisansı durmuş durumda.
ABD ile sınırlama olunca bu bizi uluslararası sistemde başka arayışlara itecek”

Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesinine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Bu çerçevede de, F-16 alımı yerine savunma sanayiindeki işbirliğinin kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesinin yanısıra, KAAN için Türkiye’ye motor verilmesini istiyormuş

Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor

Halbuki, bizlere söylenen; KAAN’ın tamamen yerli ve milli olduğu idi. Meğer öyle değilmiş. Motorunu dışarıdan alacakmışız. Bizim yapmadığımız hiçbir uçağın ABD’den alınmış herhangi bir uçaktan farkı olmayacaktır. Öte yandan, F-16’ları almayacak isek, hava savunmamızda gerekli olduğu söylenen acil modernizasyonu nasıl sağlayacağız???

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CAATSA yaptırımları ve KAAN savaş uçaklarına ilişkin sözleri siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı.

Bakan Fidan Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini kaydederek, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek" dedi.

KAAN’da üretim krizi: Hakan Fidan nedenini açıkladı!KAAN’da üretim krizi: Hakan Fidan nedenini açıkladı!

