14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi. Son sözü o söyleyecek

Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi. Son sözü o söyleyecek

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ün hücumcusu Fabio Borini'yi transfer ettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:34
Takip Et

Fabio Borini Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş'ta flaş Borini gelişmesi. Son sözü o söyleyecek
+
Aa
-

Beşiktaş, Onur Bulut ve Omar Colley hamlelerinin ardından Fabio Borini için girişimlerine hız verdi.

SON SÖZ BORİNİ'DE
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Beşiktaş, İtalyan golcü için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Transfer için son sözün Borini'ye ait olduğu vurgulandı. İtalyan oyuncudan çarşambaya kadar cevap geleceği belirtildi.

Fatih Karagümrük forması altında bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fabio Borini, 21 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
7
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.