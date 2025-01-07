Fàbregas istedi Fransız kaleci imzaladı: Jean Butez, Como'da

İtalyan Serie B ekiplerinden Como 1907, 29 yaşındaki Fransız kaleci Jean Butez’i Royal Antwerp FC’den transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Jean Butez, üç yıllık bir sözleşme ile kadromuza katıldı. 2023 yılında Antwerp’in tarihi üçlemesinde önemli rol oynayan kalecimiz, 27 maçta gol yemedi” ifadelerine yer verildi.

Butez, futbol kariyerine Fransa’nın Lille OSC altyapısında başladı. Daha sonra Royal Excel Mouscron’a transfer olan oyuncu, 2020 yılında Royal Antwerp’e geçti. Burada kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezi oldu ve performansıyla dikkat çekti.

FÀBREGAS’IN YORUMU

Como Teknik Direktörü Cesc Fàbregas, transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Jean’ın liderlik özellikleri ve istikrarı, takımımıza büyük katkı sağlayacak. Tecrübesi ve kurtarış yetenekleri, hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak” dedi.

JEAN BUTEZ’İN İLK SÖZLERİ

Jean Butez ise Como’ya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtterek şu açıklamayı yaptı:

İtalya’da oynama hayalim gerçekleşti. Belçika’da başarılı yıllar geçirdikten sonra böyle tarihi bir kulübe katılmak benim için büyük bir adım. Teknik direktörümüz Fàbregas ve sportif direktör Mark-Jan Fledderus ile yaptığım görüşmelerde, kulübün projesine olan inancımı pekiştirdim. Ailemle birlikte bu güzel İtalya bölgesini keşfetmek ve kulüpte yeni bir maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum.

Yeni takım arkadaşları ve taraftarlarla tanışmayı dört gözle beklediğini ifade eden Butez, “Hep birlikte büyük başarılar elde edeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.