Fabrikadaki atıklar sokaklara yayıldı: Yağışın durmasıyla ortaya çıktı

Küçükçekmece'de şiddetli sağanak yağışın ardından oluşan selde bir geri dönüşüm tesisindeki atıklar sularla dışarıya çıktı.

Fabrikadaki atıklar sokaklara yayıldı: Yağışın durmasıyla ortaya çıktı

İstanbul'da şiddetli sağanak yağışta sadece 1 saatte Arnavutköy ve Başakşehir çevresine metrekareye 128 kilogram yağış düştü.

Metro istasyonları kapatıldı, hastaneleri su bastı. Park halindeki araçların suların etkisi ile metrelerce sürüklendi.

Yağışın ardından oluşan sel sebebiyle 3 yurttaş hayatını kaybetti.

KORKUNÇ TABLO YAĞIŞIN DURMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

'Hava Forum' isimli sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Küçükçekmece'de bulunan bir geri dönüşüm tesisindeki atıklar sel sularıyla dışarıya çıktı.

Paylaşılan videoda binlerce 'plastik' atığın sular üzerinde yüzdüğü görüldü.

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