Fabrikaya girmeye çalışan maskeli hırsızlar dronlu operasyonla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 kişi, jandarma ekiplerinin dron kullandığı operasyonla yakalandı.

Saray ilçesinde dün fabrikadan hırsızlık girişimi, yapılan başarılı bir operasyonla engellendi.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 şahıs, dron destekli asayiş timleri tarafından havadan tespit edildi.

aw346059-04.jpg

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arazide saklanan şahısları izleyerek başarılı bir şekilde yakaladı.

aw346059-03.jpg

Şahısların beklediği noktada kamyonetle birlikte 1 şüpheli daha yakalandı.

Dron yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, hırsızlıkla mücadelede teknolojinin etkin kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan müdahale ile hırsızlık girişimi engellenmiş oldu.

Son Haberler
Lando Norris'ten tarihi zafer: McLaren’in 26 yıllık hasreti sona erdi
Lando Norris'ten tarihi zafer: McLaren’in 26 yıllık hasreti sona erdi
İskoçya’da Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesini kutladı
İskoçya’da Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesini kutladı
Rangers, Ross County’yi 3-0 mağlup etti
Rangers, Ross County’yi 3-0 mağlup etti
Arsenal, Fulham ile berabere kalarak fırsat tepti
Arsenal, Fulham ile berabere kalarak fırsat tepti
Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!
Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!