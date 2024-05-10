Facebook, Çad seçimlerini manipüle etmekle suçlanıyor

Pazartesi günü Çad'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçlarına göre askeri lider Mahamat Deby Itno %61, Succès Masra ise %18,5 oy aldı. Açıklamanın ardından başkentte silah sesleri yükseldi, ancak bunun kutlama amaçlı olup olmadığı belli değil.

Çad, uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini üç yıllık askeri yönetimin ardından nihayet gerçekleştirdi. İlk sonuçlara göre, uzmanların galip gelmesine kesin gözüyle baktığı Deby Itno seçimleri açık bir şekilde kazanmış durumda.

Muhalif lider Succès Masra geçici sonuçların açıklanmasından önce Facebook yetkililerini seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçladı.

Ön sonuçlar açıklanmadan basın mensuplarının karşısına geçen Masra, 11 dakika süren konuşmasında görevdeki cumhurbaşkanının seçim sonuçlarına müdahele etmeye hazırlandığını iddia ederek zaferini ilan etti. Konuşmasında orduya, polise ve diğer güvenlik güçlerine seslenerek Deby Itno'nun emirlerine uymamaları yönünde ikazda bulunan Masra "Deby Itno'nun emirleri sizi Çad tarihine hain olarak geçirecek. Yanlış tarafına sürüklenmeyin. Hiç kimsenin sizi kardeşlerinizle savaşmaya, telafisi mümkün olmayan, affedilmez şeyleri yapmaya sevk etmesin" dedikten sonra “Haksız emirlere uymayı reddedin!” diye haykırdı.

Transformers muhalefet partisinin başkanı Masra, 2022 yılının Eylül ayında Çad'dan kaçtı. Bunun nedeni askeri hükümetin, Deby Itno'nun iktidar süresini iki yıl daha uzatma kararına karşı yapılan protestolardı. Askeri hükümetin darbe girişimi olarak kabul ettiği protestolarda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Askeri hükümet ile Transformers Partisi arasında geçen yıl yapılan anlaşmayla sürgündeki politikacının ve diğer muhalefet figürlerinin Çad'a dönmelerine izin verildi.

Çad, ABD ve Fransa tarafından son yıllarda Burkina Faso, Mali ve Nijer'de yaşanan askeri darbelerin ardından geniş Sahel bölgesinde kalan son istikrarlı müttefiklerden biri olarak görülüyor. Her üç ülkede de iktidarı ele geçiren cuntalar Fransız kuvvetlerini sınır dışı etti ederek Rusya ile ilişkilerini güçlendirdiler.