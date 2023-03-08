Facebook Messenger'i kaldırıyor mu? İşte ‘mecburiyetten’ indirilen o uygulamaya ne olacağının cevabı

8 Nisan 2015 tarihinde hayatımıza giren Facebook Messanger için şok bir karar alındı.

Facebook, Messenger için eski tip chat pencereleri yerine Messenger uygulamasının kullanılmasını istedi. Uygulamanın ilk çıktığı dönemlerde Facebook, bunun kullanıcılar için çok faydalı olduğunu savunmuştu. Çünkü artık Facebook uygulamasına giriş yapmadan sohbetlere erişilebiliyordu.

FACEBOOK MESAJLARINA ERİŞMEK İÇİN İNDİRMEK GEREKİYORDU

Facebook mesajlarına erişmek için Messenger uygulamasını da ayrıca indirmek gerekiyor. Platformun ortaya çıkış tarihine baktığımız da o dönem piyasadaki telefonların depolama kapasitesi azdı. Bu yüzden de yeni bir uygulamayı indirmek kullanıcılar için bir ağırlık olarak yorumlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Messenger zorunluluğunun kalkması gerektiğini ilk günden beri savunan kullanıcılarsa kararın geç geldiğini belirtti. Meta ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Facebook kullanan insanlara en iyi deneyimi sunmanın bir diğer parçası da, insanların Facebook’ta keşfettiklerini mesajlaşma yoluyla, ihtiyaçlarına uygun olduğunda, nerede ve nasıl başka bir uygulamaya geçmeye gerek kalmadan paylaşmalarını kolaylaştırmaktır.

KULLANICI SAYISI DÜŞTÜ

Kullanıcıların en baştan beri neden böyle bir zorunluluğa tabi tutulduğu sorusunaysa yanıt uzmanlardan geldi. “O dönem Facebook bugünse Meta, Messenger’ı zorunlu bir hale getirerek büyük reklam kampanyalarına bütçe ayırmak zorunda kalmadı. Böylece şirketin kasasına ekstra bir yük binmedi. Ayrıca zorunlu olarak indirilmesi gerektiğinden aktif kullanıcı sayısı kadar -ki o dönem çok ciddi bir Facebook kullanıcısı vardı- indirmeye eriştiler.” cevabını verdi.

Kararla ilgili olarak bazı uzmanlar ve kullanıcılar bunun büyük bir “u dönüşü” olduğunu söylediler. Ayrıca Facebook’un 8 senedir bir alternatif sunmadan kullanmak zorunda bıraktığı uygulamayla ilgili inadının bir anda geçmesini şaşırtıcı bulduklarını belirttiler.