Facebook ve Instagram da ücretli oluyor

Donanimhaber'de yer alan bilgilere göre; Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir veri gizliliği ve reklamlar konusunda ciddi bir mücadele söz konusu olarak tanımlandı.

AB, kendi vatandaşlarını korumak için ciddi baskılar ve yasal düzenlemeler getirirken Meta ise çözümler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Meta’nın Facebook ve Instagram’da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşündüğünü ifade etti.

Reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak.

Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor.

Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan bazı kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.

Meta'nın AB'de Facebook ve Instagram'ın ücretsiz versiyonlarını reklamlarla birlikte sunmaya devam edeceği belirtildi.