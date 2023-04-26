Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu

Editör: Ayşe MEMİŞ

Mark Zuckerberg, 18 ay önce Facebook’un geleceğini metaverse üzerine konumlandırmış ve uygulamanın adını da Meta olarak değiştirmişti.

Konuyla ilgili bazı analistler Zuckerberg’in, bu defa da yapay zekâ teknolojisine taktığını söylüyor.

Şirketin baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, bu ayın başlarında Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilerin artık zamanlarının çoğunu yapay zekâya harcadığını söyledi.

Bazı analistler Zuckerberg’in şirketin adını şimdi de MetAI olarak değiştirebileceğinden bahsederek tiye almaya başladı.