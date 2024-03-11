Faciadan dönüldü. Öğrenci servisi devrildi: 11 yaralı

Kaynak: İHA
Faciadan dönüldü. Öğrenci servisi devrildi: 11 yaralı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu sürücü ile 10 öğrenci yaralandı.

Bugün akşam saatlerinde, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Uğurca köyündeki ilkokuldan öğrencileri alan Hasan Ç. idaresindeki 28 M 7246 plakalı okul servisi, köyün çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 10 öğrenci ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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