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Faciadan kıl payı dönüldü. Tramvay durağına dalan otomobilin kaza anı kamerada

Samsun’un Atakum ilçesinde yağmur nedeniyle rampayı çıkamayan sürücü geri dönerken tramvay durağına çarptı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 19:16
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Faciadan kıl payı dönüldü. Tramvay durağına dalan otomobilin kaza anı kamerada

Faciadan kıl payı dönüldü. Tramvay durağına dalan otomobilin kaza anı kamerada
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Kazada tramvay yoluna giren araçta hasar oluştu ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Pelitköy tramvay durağındaki 55 AFC 738 plakalı araçta meydana geldi ve sürücü Y.Ö. adlı kadındı.

Sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.

Tramvayın gelmesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi kaza anında son anda kurtuldu.

Araç, özel güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı.

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