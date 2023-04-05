Faciadan kıl payı dönüldü. Tramvay durağına dalan otomobilin kaza anı kamerada

Kazada tramvay yoluna giren araçta hasar oluştu ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Pelitköy tramvay durağındaki 55 AFC 738 plakalı araçta meydana geldi ve sürücü Y.Ö. adlı kadındı.

Sürücü, rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay durağına çarptı.

Tramvayın gelmesiyle birlikte yaya geçidinden karşıya geçen bir kişi kaza anında son anda kurtuldu.

Araç, özel güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar tarafından raylar üzerinden çekilerek tramvay seferlerinin aksamadan devam etmesi sağlandı.