Facianın eşiğinden dönüldü! Asansör kabini ikinci kattan yere çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Facianın eşiğinden dönüldü! Asansör kabini ikinci kattan yere çakıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı binanın 2'nci katında asansörün halatı koptu. Kabini düşen asandördeki 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı binanın 2'nci katında halatı kopan asansörün kabini düştü, içindeki 5 kişi yaralandı.

kabin.jpegOlay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binada oturan 5 kişi, 2'nci katta asansöre bindikten kısa süre sonra halat koptu. Asansör kabini hızla zemine düştü. Apartmanda oturanlar, gürültüyü duyup evlerinden çıktıklarında durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kabininde mahsur kalan 2'si çocuk, 5 kişi kurtarıldı. Hafif yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedaviye alındı.

acil.jpegKazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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