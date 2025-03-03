Facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Facianın eşiğinden dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Göktepe Mahallesi, Göktepe Köyü kavşağında yaşanan olayda, B.K. idaresindeki 67 ACD 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

u.webpKazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekipleri, sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı.

Kazaya karışan otomobil hasar alarak kullanılamaz hale gelirken araçtan kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç dereden çıkarılarak kaldırıldı.

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