Fahiş fiyat ve etiket kontrolleri devam ediyor

Denetimlerde , 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kafe ve restoranların giriş-çıkış noktaları, kasa ve masalarda bulundurması zorunlu hale getirilen fiyat listesi hakkında da esnaflara bilgilendirme yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal'dan Açıklama:

Denetimlere ilişkin bilgi veren Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sadece şehir merkezinde değil, Tunceli'nin tüm ilçelerinde de kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini açıkladı. Topal, "Bundan sonraki süreçte de belirli periyotlar dahilinde, hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde bu denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Denetimlerin amacının, tüketicileri korumak, etiket ve fiyat suistimallerinin önüne geçmek ve esnafların haksız rekabetten korunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Topal, Bakanlığın talimatlarını yerine getiren esnaflara teşekkürlerini iletti. Eksiklikleri bulunan işletmelere de bu eksiklikleri gidermeleri için belirli bir zaman tanındığını sözlerine ekledi.

TÜKETİCİLERE VE ESNAFLARA TAVSİYELER

Topal, tüketicilere alışveriş yapmadan önce ürünlerin etiketlerini dikkatlice incelemeleri ve fiyatların fahiş olduğunu düşündükleri durumlarda 175 Alo Zabıta hattına ihbarda bulunmaları tavsiyesinde bulundu. Esnaflara da ürünlerin etiketlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaları, fahiş fiyat uygulamasından kaçınmaları ve müşterilere karşı güler yüzlü ve saygılı olmaları çağrısında bulundu.

Denetimler sonucunda etiket ve fiyat etiketlerinde eksiklik bulunan işletmelere yasal işlem uygulandı. Fahiş fiyat uygulamasına rastlanmadığı da belirtildi.

Tüketicilerin etiket ve fiyat etiketlerini kontrol ederek bilinçli alışveriş yapmaları önemlidir. Esnaflar da etiket ve fiyat etiketlerini kanunlara uygun şekilde hazırlamalı ve fahiş fiyat uygulamasından kaçınmalıdır. Bu sayede hem tüketici hakları korunacak hem de esnafların haksız rekabetten korunması sağlanacaktır.