Fahrettin Altun Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi

Kaynak: AA
Fahrettin Altun Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ADF'de Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bulunan NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşen bir etkinlik kapsamında, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasını işledi.

Bu etkinlik, İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret ettiği bir platformda gerçekleştirildi.

Fahrettin Altun'a bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de eşlik etti.

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