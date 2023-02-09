Fahrettin Altun’dan Twitter açıklaması

Türkiye’yi yasaya boğan ve 10 ili yerle bir eden depremlerin ardından, dün Twitter'a erişim engeli getirilmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Binlerce kişi, yardım kampanyalarının ve çağrıların Twitter üzerinden yürütüldüğünü belirterek duruma isyan etti.

FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA

Twitter, dün gece saatlerinde yeniden erişilebilir hale gelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk yetkililerin, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

"DEZENFORMASYON İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANIDIR"

Twitter yetkililerine, "işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü verdikleri için" teşekkür eden Altun, şunları kaydetti:

"Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'a, işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz. Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz."