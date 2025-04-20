Fahrettin Altun'dan CHP'ye zehir zemberek sözler

Düzenleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun'dan CHP'ye zehir zemberek sözler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili iddiaların CHP'li siyasetçilerce dillendirilmesine tepki gösterdi.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından CHP'li isimleri hedef aldı.

Altun, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlere dikkati çektiği paylaşımı alıntılayıp, şu ifadeleri kullandı:

Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler. Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır.

Milletin kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkında olduğunu söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

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