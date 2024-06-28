Fahrettin Koca istifa iddialarına ilk kez cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
Fahrettin Koca istifa iddialarına ilk kez cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece istifa ettiği iddia edilmişti. Bakan Koca, haberlerin ardından ilk kez konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda partililerin sağlık sistemine ilişkin eleştirileri sonrası istifa kararı aldığı iddia edilmişti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre kampta Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede hayatını kaybeden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söyledi.

Koca ise Vural’a “O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz” şeklinde cevap verdi.

Yine iddiaya göre araya giren Erdoğan ise “Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olandan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın” ifadelerini kullandı.

Bu tartışmanın Bakan Koca da kırgınlık yarattığı belirtildi. İddiaya göre Koca, Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti. Bir diğer senaryoya göre ise Erdoğan, Koca’dan affını istedi.

FAHRETTİN KOCA İSTİFA İDDİALARINA CEVAP

İstifa iddialarını Halk TV’den gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Koca “Affınızı istemişsiniz, doğru mu?” sorusuna “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda” diye yanıt verdi.

Koca, Saymaz’ın “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” sözü üzerine ise “Biz her zaman görüşüyoruz” diye yanıt verdi.

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