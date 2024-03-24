Fahrettin Koca’dan Kadir İnanır açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bugün hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yaptığı paylaşımda, İnanır’ın entübe edilmiş ve uyutulmuş bir halde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade eden Koca, İnanır’ın klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılmasının planlandığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hastanede, beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçının beyin damarlarına pıhtı attığı anlaşılmış v tedavi altına alınmıştı.

İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yapan yeğeni Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için iyi olacak diye düşünüyoruz. “ ifadelerini kullandı.