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Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik kadro açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik kadro açıklaması geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:59
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Fahrettin Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik kadro açıklaması

Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına yönelik kadro açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın taşra teşkilatında sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyecek çalışanların KADROYA GEÇİRİLMESİNE ilişkin kanuni düzenleme Mecliste görüşülüyor.”

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yapmıştı.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme şu şekildeydi:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme şu şekilde:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

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