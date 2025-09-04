'Fahri kıyafet müfettişleri' sorunu yayılıyor! Son olay Manisa’dan

Manisa Şehir Hastanesi’nde genç bir kadın, muayene sırasında kıyafeti nedeniyle bir adama tarafından “teşhirci, her tarafını gösteriyorsun” şeklinde ağır hakaretlere maruz kaldı.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, benzer bir skandalın yaşandığı Konya'daki doktor vakasını hatırlatarak kamuoyunda öfke patlaması oluşturdu.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu skandal, geçtiğimiz günlerde Konya’da yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi.

Hatırlanacağı üzere, Konya'da Göz Hastalıkları Uzmanı ve İHH il sorumlusu Hasan Hüseyin Uysal, genç bir kadın hastayı "teşhirci, çıplak" diye nitelendirerek muayene etmeyi reddetmişti. Videoya yansıyan tartışmada doktor, "Teşhircileri muayene etmiyorum, hasta seçiyorum" demişti.

Genç kadın ise "Bana teşhirci diyemezsiniz, elim ayağım titriyor" diye ağlamıştı. O olayda Sağlık Bakanlığı ve Konya Valiliği hemen soruşturma başlatmış, doktorun geçmişte çocuk yaşta evliliği savunan tartışmalı paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

Manisa ve Konya’daki bu iki olay, “fahri kıyafet müfettişleri” olarak yorumlandı.

Hastaya 'teşhirci' diyen İHH yöneticisi doktorun skandalları saymakla bitmiyor!