Hastaya 'teşhirci' diyen İHH yöneticisi doktorun skandalları saymakla bitmiyor!

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı ve İHH Konya Şube Başkanı olan Hasan Hüseyin Uysal, skandal açıklamaları ile gündeme gelen bir isim.

Kadın ve çocuklara yönelik suç sayılacak sözleri ile tepki çeken Uysal, son olarak hastanede muayeneye gelen bir genç vatandaşın giyimini "beğenmeyerek" teşhirci dedi. Uysal, muayene etmeyi reddettiğini belirterek "hasta seçtiğini" ifade etti.

Skandal görüntülere Bakanlıktan soruşturma!

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile yaşananlar gündeme oturdu.

Tepkilerin ardından Konya İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hastanın başka bir doktor tarafından muayene edildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Konya Valiliği de konuya ilişkin soruşturma açıldığını belirtti.

İLK VUKUATI DEĞİL

Daha önce 13 yaşındaki çocukların "evliliğini" savunan açıklamalarıyla büyük tepki toplayan Hasan Hüseyin Uysal, hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda Numune Hastanesi’ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Uysal, Meram Devlet Hastanesi'nde görevlendirilmişti.

Uysal söz konusu paylaşımında "Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz o yaşta maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var..." ifadelerini kullanmıştı.

Kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, 2022'deki paylaşımında "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" demişti.

CHP'Lİ NAZLIAKA, HİPOKRAT YEMİNİNİ HATIRLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi.

Nazlıaka, "Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir" ifadelerini kullandı.

Nazlıaka'nın paylaşımı şöyle:

"Kadınların kıyafetine karışma cüreti artık salgın gibi yayılıyor! Bugün Konya Meram Devlet Hastanesi’nde bir doktor, genç bir kadını 'açık giyindiği' gerekçesiyle muayene etmeyi reddetti.

Hipokrat yemini etmiş bir doktorun, hastaya sırtını dönmesi utançtır! Bu zihniyet hem kadınların yaşamına hem de hekimlik onuruna tehdittir. Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız."

KADINLARDAN TEPKİ: KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ!

Kadın Dayanışma Komiteleri, Uysal’a ait görüntülerle ilgili, "Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız" açıklamasını yaptı.

Kadın Dayınşma Komiteleri, tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya’da bir göz doktoru hastasını teşhirci olduğunu iddia ederek muayene etmek istememiş. Aynı doktor hakkında, başka bir hastanede başhekim yardımcısıyken, çocuk yaşta evliliği savunduğu sosyal medya paylaşımı dolayısıyla soruşturma başlatılmış. Elbette şaşırmadık! Kadınların nasıl giyineceklerine, kaçta nerede olacaklarına karar vermeye çok heveslisiniz Uysalgiller biliyoruz. Ama o hevesi kursağınıza tıkayacağımızı ilan ediyoruz! Biliyoruz, Hasan Hüseyin Uysal, sağlık alanında palazlanmış tarikatların neferlerinden yalnızca biri. Sadece Uysal’dan hesap sormak yetmez, ülkemizde palazlanmış tüm tarikatların kökünü kazıyacağız!"