Fahriye Evcen mutluluğun sırrını verdi

Fahriye Evcen, InStyle dergisine verdiği röportajda eşi Burak Özçivit ile ilişkisini, çocukları Karan ve Kerem’i anlattı.
İşte Fahriye Evcen'in açıklamaları...
- İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli.
- Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar.
- Şu sıralar iç sesimi dinlediğimde farkındalığı artmış ve daha dingin bir ben duyuyorum.
- Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara.
- Hayatım iyi gidiyor. Ne oluyorsa, nasıl geliyorsa kabul ediyorum. Bu halimi çok sevdim.
'HİÇ BIKMIYORUM'
- Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem’i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum.
'KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMAYI ÇOK SEVİYORUM'
- Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de bazen kendimle baş başa kalmayı. Kendimi dinlemeyi. Bu da beni çok dinlendirir.
- Espri anlayışım iyidir, onu çok tahmin edemiyorlar genelde.