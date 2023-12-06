Fahriye Evcen mutluluğun sırrını verdi

Fahriye Evcen, InStyle dergisine verdiği röportajda eşi Burak Özçivit ile ilişkisini, çocukları Karan ve Kerem’i anlattı.

İşte Fahriye Evcen'in açıklamaları...

- İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli.

- Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar.

- Şu sıralar iç sesimi dinlediğimde farkındalığı artmış ve daha dingin bir ben duyuyorum.

- Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara.

- Hayatım iyi gidiyor. Ne oluyorsa, nasıl geliyorsa kabul ediyorum. Bu halimi çok sevdim.

'HİÇ BIKMIYORUM'

- Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem’i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum.

'KENDİMLE BAŞ BAŞA KALMAYI ÇOK SEVİYORUM'

- Orman yürüyüşlerini çok seviyorum. Bir de bazen kendimle baş başa kalmayı. Kendimi dinlemeyi. Bu da beni çok dinlendirir.

- Espri anlayışım iyidir, onu çok tahmin edemiyorlar genelde.



