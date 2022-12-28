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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebeklerine verecekleri isim belli oldu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in ikinci bebeklerine verecekleri isim belli oldu. Çift, 2 ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem adını verecek.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:02
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuğunun adı belli oldu! Doğuma 2 ay kaldı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bebeklerine verecekleri isim belli oldu
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Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci oğlunu kucağına almaya hazırlanan çiftin, bebeklerinin ismi de belli oldu.

Çiftin iki ay sonra dünyaya gelecek oğullarına Kerem ismini verecekleri öğrenildi.

 

Fahriye Evcen, hamilelik fotoğraflarını "Kavuşmaya az kaldı" notuyla yayınladı. Paylaşımlarda beyaz askılı bir elbise giymeyi tercih eden 36 yaşındaki oyuncunun, karnının iyice belirginleştiği görüldü.

 

"BEKLİYORUZ"

Fotoğraflarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.

 

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