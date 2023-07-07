Faik Öztrak ve Tanju Özcan arasında ip polemiği. Hakaretler havada uçuştu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için " Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" dedi. Öztrak’ın sözlerine “Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli” yanıtını veren Özcan “Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin” dedi.

Faik Öztrak ve Tanju Özcan arasında ip polemiği. Hakaretler havada uçuştu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP’de değişim söylemi başkaldıran isimlerin başında gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne bir yürümeye başlamıştı.

"İPLERİN KİMİN ELİNDE OLDUĞU ORTADA"

Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşü sürerken; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Özcan için şu ifadeleri kullandı:

"Saray, Bolu Belediye Başkanı’nı savunuyor" diyen Öztrak, "Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştırdığını ortaya koyuyor. Hedef bellidir, artık birlik ve beraberlik zamanıdır"

“KENDİMİ KIZILAY MEYDANI’NDA YAKARIM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan, Öztrak'a iddialarını kanıtlaması için 24 saat süre vererek; "Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım" diye yazdı.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

"İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz. Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin."

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