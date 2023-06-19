Faik Öztrak: Yerel seçimler Erdoğan hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsat

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yerel yönetim seçimlerinin , “Erdoğan Hükümetinden kurtulmak için” önemli bir fırsat olduğunu söyleyen CHP’li Öztrak, “Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır” dedi

“BÜTÇE AÇIĞI İKİYE KARLANIYOR”

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sayıda söz verdiğini fakat tutmadığını belirten Öztrak, “Erdoğan taahhütlerinin hiç birinin yanına bile yaklaşamadı. Ama millete verdiği sözleri tutmayan Erdoğan’ın yüzü bir türlü kızarmıyor. En son Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Olağan Genel Kurulu’nda, ‘İhracatı bu yıl 265 milyar dolara, 2028’de de 400 milyar dolara’ çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İyi de, 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolardı? Bu hedef nasıl yarıya indi? 500 milyar dolarlık ihracat taahhüdüne 2023’ten 5 yıl sonra bile neden ulaşamıyor? Rekorlar kıran ithalatı yine cami avlusuna bırakıp kaçıyor” diye konuştu.

Bütçe açığının hızla arttığını yılın ilk beş ayında 264 milyar liraya ulaştığını ifade eden Öztrak, “Bütçe Kanunu’nun bu yıl için öngördüğü açık 659 milyar TL. Ama gelir ve giderlerin ilk beş ayda geldiği seviyeyi geçtiğimiz yılın eğilimleriyle yılsonuna çektiğimizde 2023 sonunda bütçe açığı 1,5 trilyon lirayı aşıyor.

Bütçe açığı iki kattan fazla artacak. Peki, gelen ek yük nereden karşılanacak? Konuşan, açıklayan yok. Öyle uçakta “Kaynak arayışlarımız sürüyor” diye, yandaş medyaya hava atarak hiçbir sorun çözülmüyor” dedi.

“TÜRKİYE’YE LAF DEĞİL PROGRAM LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönetemediğini belirten Öztrak, “Hadi düşürün enflasyonu, Elinizi tutan mı var…Bu beylik, boş lafları geçeceksiniz. Türkiye’ye laf değil, Program lazım, eylem lazım” dedi.

Bir diğer algı yönetiminin de doğal gaz ve petrol bulma meselesinde yaşandığını ifade eden Öztrak. “‘Karadeniz’deki gazı bir ay bedava veriyoruz’ diye yola çıktılar, Putin’in Erdoğan’a seçim desteği olarak, kredili verdiği Rus gazını dağıttılar. Yetmedi, ‘Gabar’da petrol bulduk, Amerika çatladı, Avrupa çatladı’ hikayeleri anlattılar. Dönemin İçişleri Bakanı’na göre öyle bir petrol bulundu ki, ‘Benzeri ancak Suudi Arabistan’da olan, çıktığı gibi traktöre koysanız çalıştıracak” bir petrol… Mübareklerin parmağının değdiği yerden gaz fışkırdı, petrol fışkırdı. Ama bulunduğu söylenen bunca gaza, petrole rağmen dünyada petrol fiyatları aynı kalırken, bizde seçimin başından bu yana benzin fiyatları yüzde 21, mazot fiyatları yüzde 19 arttı. Bu akşam da mazota 1 lira 64 kuruş daha zam bekleniyor. Nerede bu gazlar petroller? Atmayın, din kardeşiyiz” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 15 BİN OLMALI”

Önceki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 500 dolar bazında asgari ücret vadettiğini hatırlatan Öztrak, “Ama şimdi hem hükümetten hem işveren tarafından ‘TL konuşalım’ sesleri yükseliyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşçiyi hangi enflasyona göre ezdirmeyeceksiniz? TÜİK’in makyajlı tüketici enflasyonu mu? Gıda enflasyonu mu? İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyonu mu? Yoksa bağımsız araştırmacıların enflasyonu mu? Bir tek asgari ücretin en son ilan edildiği yılbaşından bu yana enflasyon nedeniyle,

Emekçinin ücretindeki erimeyi telafi etmek yetmez. Emekçiyi yılın kalanında enflasyona ezdirmemek için, beklenen enflasyon ve refah payı kadar da bir ilave artış yapmak gerekir. Ve tabii yapılacak artışta açlık ve yoksulluk sınırlarını da dikkate almak gerekir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin, en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz.”

“NAS MI DEĞİŞTİ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir zamanlar “nas” dediği faiz artışını kabul ettiğini açıkladığını ifade eden Öztrak, “Şimdi ne kadar olacağı tartışılıyor. Nas mı değişti? Faiz mi değişti? Hayır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“E peki ne değişti? Devran değişti… Dün seçime giderken, milletin dini duygularını istismar etmek için öyleydi, bugün böyle… Devleti dün dediğini bugün reddeden bir kafa yönetiyor. Ama merakla beklenen faiz kararlarını Merkez Bankası Kanunu’na göre Para Politikası Kurulu alıyor. Merkez Bankası Başkanı değişmiş olsa da Başkan Yardımcıları aynı. Kurulda görev yapan Banka Meclisi üyesi de aynı. Yani kurul üyeleri faiz konusunda Erdoğan’ın aynı yerde durduğu gibi yerlerinde duruyorlar.”

“YEREL SEÇİM ÖNEMLİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Yerel yönetim seçimlerinin, “Erdoğan Hükümetinden kurtulmak için” önemli bir fırsat olduğunu söyleyen CHP’li Öztrak, “Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“Evet istediğimiz sonuçları alamadığımız genel seçim geçirdik. Son genel seçimde, 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık. Ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, Bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için, Çok çalışma zamanı. Bu çerçevede, Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksiklerini giderme, Yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. Mahalle, ilçe ve il kongrelerimizi kimsenin gölge etmediği rekabetçi bir ortamda, aklıselimle, zamanında tamamlamaya çalışıyoruz. Biz bu süreci en sağlıklı şekilde götüreceğiz. Her konuşmasında partimize yüklenmesi CHP’den ne kadar korktuğunu göstermektedir. O ne kadar konuşursa konuşsun biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. İl Kongrelerimizin sona ermesine ve Parti Meclisimizin Kurultay tarihimize karar vermesine kadar Genel Merkezimiz, Meclis Grubumuz Belediye Başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, Genel Merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Biz bir asırdır bu topraklara aydınlık yarınların umuduyuz. Bu umudu güçlendireceğiz yerel seçimlerde hep birlikte. Bu gidişe dur diyeceğiz.”

“PARTİMİZDE DEĞİŞİM İSTEMEK SUÇ DEĞİL”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim talebine dönük soruya Öztrak, “Değişimin kapsamına kurultay delegelerimiz yanıt verecek” dedi.

Kurultayın 29 Ekim’de yapılacağına dair iddiaya ise Öztrak, “Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisi’mizdir. Benim onlar adına konuşma yetkim yoktur” yanıtını verdi.

Değişim isteyen iş başkanlarının görevden alınıp alınmayacağına dair soruya Öztrak, “Partimizde değişim istemek suç değildir. Genel başkanımız da değişimin önünü açacağını defalarca söylemiştir” dedi.