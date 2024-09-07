Faiz indirimi ev ve araba fiyatlarını nasıl etkiler? Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar, faizlerin düşmesi durumunda, kredilere erişimin ucuzlamasıyla birlikte talepte bir artış olabileceğini ve bunun fiyatları yükseltebileceğini belirtiyorlar.

PİYASALARDA DURGUNLUK VE FİYAT ARTIŞLARI

Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre, faiz oranları yavaş yavaş indirildiği takdirde piyasada büyük bir değişiklik olması söz konusu değil. Ancak, faizlerin hızlı ve keskin bir şekilde düşmesi, özellikle krediye erişimin ucuzlamasıyla birlikte talepte bir artışa neden olabilir. Bu durum, hem gayrimenkul hem de otomobil piyasasında fiyatları artırabilir. Eğilmez, faizlerin tek başına piyasa düzenlemek için yeterli olmadığını, yapısal reformların da gerekli olduğunu belirtiyor.

TALEP PATLANMASI ÖNGÖRÜLMÜYOR

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat'a göre ise; faizlerin düşmesi durumunda bir talep patlaması ön görülmüyor. Yüksek reel faizlerin mevcut olduğu Türkiye’de, Merkez Bankası'nın faizleri hızlı bir şekilde düşürmeyeceğini belirten Murat, halkın düşük faizler olmadan büyük bir tüketim dalgasına girmeyeceğini ifade ediyor. Özellikle kredi faizlerinin %1'in altına düşmeden konut ve otomobil satışlarında büyük bir hareketlilik beklenmiyor.

KREDİLER VE FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası verilerine göre, 2024'te konut kredisi faizleri %43,48, taşıt kredisi faizleri %49,60 ve ihtiyaç kredisi faizleri %72,24 seviyesinde. Dört yıl önce, 2020'de bu oranlar çok daha düşük seviyedeydi. Faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde konut satışları önemli ölçüde artış gösteriyor. 2020 yılında, düşük faiz oranlarının etkisiyle konut satışlarının yaklaşık %46'sı ipotekli (kredili) satışlar olarak gerçekleşti.

Faiz oranlarının düşmesi, özellikle ucuz krediye erişim sağlandığında, ev ve otomobil piyasasında talep artışına ve dolayısıyla fiyatların yükselmesine neden olabilir. Ancak bu etkiler, faiz indirimlerinin hızına ve kredi faizlerinin ne kadar düşük olacağına bağlıdır.