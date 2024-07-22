Faiz kararı öncesi en cazip yatırım aracı hangisi. Ünlü ekonomist açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Faiz kararı öncesi en cazip yatırım aracı hangisi. Ünlü ekonomist açıkladı

Piyasalar Merkez Bankası'nın Salı günü açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Yatırımcının da yönünü belirlemek için beklediği karar öncesi ünlü ekonomist cazip yatırım araçlarını sıraladı.

Ünlü ekonomist Mustafa Aşkın, katıldığı programda Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını değerlendirirken yapılabilecek en isabetli yatırım aracını da söyledi.

TCMB'nin kararı öncesi gözler altın ve borsaya çevrildi. Ekonomist Mustafa Aşkın, Merkez Bankası kararı hakkında "Yüzde 50 seviyelerinde sabit bırakılması tüm ekonomi çevreleri tarafından beklenen uzlaşı noktası." diye konuştu

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Mustafa Aşkın "FED ve ECB'nin de yakında faiz indirimine gideceği işaretleri de piyasaları olumlu etkilemekte. Tepe noktasını görmüş enflasyonun daha aşağı gelmesi için faiz ve diğer para araçlarında sıkılık korunmak zorunda görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Aşkın Salı günü açıklanacak faiz kararı öncesi beklentilerinin bu toplantıda da faizin sabit bırakılarak sözlü yönlendirme ile enflasyonla mücadeleye devam edeceğinin vurgulanması olacağını söyledi .

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Enflasyonu önlemek için yapılan politikaların devam edeceğini öngördüğünü söyleyen Aşkın, "Kredi faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, talebin biraz daha törpülendiği bir dönem devam edecektir" dedi.

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"YIL SONUNDA ENFLASYONDA İYİLEŞME OLURSA MB FAİZ İNİDİRİMİNE GİDEBİLİR"

Aşkın cazip yatırım aracı konusunda ise "Borsadaki şirketlerin şirket karlılıkları geçtiğimiz yıla göre bir parça düşebilir. Bunun temel nedeni talebin yavaşlaması olacaktır. Bir parça daha karlılıkları düşecektir. Türkiye’ye yabancı sermaye akımı gerçekleşirse borsada yükselişler hız alabilir. Orta vadede mevduat yıl sonuna kadar, altın veya altın fonları, B tipi yatırım fonları yatırımcılar için daha cazip olacakmış gibi gözüküyor.” diye konuştu.

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