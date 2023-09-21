Faiz kararı öncesi Merkez Bankası hakkında flaş açıklama

İYİ Partili Bilge Yılmaz, Merkez Bankasının politika faizini kararı öncesinde sosyal medyadan flaş bir açıklama yaptı. Yılmaz, Merkez Bankasının öngörülemez olmasını beliterek, “Öngörülebilirliği bu kadar düşük olan bir başka merkez bankası yok” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Faiz kararı öncesi Merkez Bankası hakkında flaş açıklama

Editör: Özge Ceren Çimen

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından bugün açıklanacak Merkez Bankası politika faizi kararı öncesinde flaş bir açıklama yayınladı.

Merkez Bankasının faiz kararının açıklanmadan önce hemen her ekonomistin farklı tahminler yapmasını merkez bankasının öngörülemezliğinden olduğunu açıklayan Yılmaz, “Koskoca ülkenin para politikasını at yarışı tahminine döndürdüler”

“ORTADA TAHMİNLER UÇUŞUYOR”

Yılmaz, karar öncesinde yaptığı açıklamada, böylesi bir ortamda vatandaşın ödediği maliyetin çok olacağını şu şekilde belirtti, “Merkez Bankası’nın bu kadar öngörülemez olduğu bir ekonomide vatandaşın ödediği maliyet çok artar.”

Bilge Yılmaz2ın açıklamasının tam metni şu şekilde: “Böyle ciddiyetsizlik, böyle sorumsuzluk olmaz!

Herkes tedirgin bir şekilde Merkez Bankası’nın saat 14’de açıklanacak faiz kararını bekliyor.

Ortada tahminler havada uçuşuyor.

Koskoca ülkenin para politikasını at yarışı tahminine döndürdüler. Öngörülebilirliği bu kadar düşük olan bir başka merkez bankası yok.

Merkez Bankası’nın bu kadar öngörülemez olduğu bir ekonomide vatandaşın ödediği maliyet çok artar.”

ekran-goruntusu-2023-09-21-133226.png

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı Güncel
Başakşehir’de kalabalık iki grup birbirlerine sopa ve küreklerle saldırdı
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi Siyaset
Levent Gültekin'den Meral Akşener'e WhatsApp tehdidi
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı Güncel
Hudut Namustur sayfasının sahibi gözaltına alındı
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak Kültür Sanat
Kadın yönetmenler Kadıköy’de buluşacak
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi Magazin
Atiye’den kızıyla ilk fotoğraf geldi
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Bozkurt nedir?
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha Spor
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha