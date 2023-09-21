Faiz kararı öncesi Merkez Bankası hakkında flaş açıklama

Editör: Özge Ceren Çimen

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından bugün açıklanacak Merkez Bankası politika faizi kararı öncesinde flaş bir açıklama yayınladı.

Merkez Bankasının faiz kararının açıklanmadan önce hemen her ekonomistin farklı tahminler yapmasını merkez bankasının öngörülemezliğinden olduğunu açıklayan Yılmaz, “Koskoca ülkenin para politikasını at yarışı tahminine döndürdüler”

“ORTADA TAHMİNLER UÇUŞUYOR”

Yılmaz, karar öncesinde yaptığı açıklamada, böylesi bir ortamda vatandaşın ödediği maliyetin çok olacağını şu şekilde belirtti, “Merkez Bankası’nın bu kadar öngörülemez olduğu bir ekonomide vatandaşın ödediği maliyet çok artar.”

Bilge Yılmaz2ın açıklamasının tam metni şu şekilde: “Böyle ciddiyetsizlik, böyle sorumsuzluk olmaz!

Herkes tedirgin bir şekilde Merkez Bankası’nın saat 14’de açıklanacak faiz kararını bekliyor.

Ortada tahminler havada uçuşuyor.

Koskoca ülkenin para politikasını at yarışı tahminine döndürdüler. Öngörülebilirliği bu kadar düşük olan bir başka merkez bankası yok.

Merkez Bankası’nın bu kadar öngörülemez olduğu bir ekonomide vatandaşın ödediği maliyet çok artar.”