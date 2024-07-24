Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum

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Faiz kararı sonra Özgür Demirtaş'tan ilk yorum

Açıklamaları ile dikkat çeken ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin ilk yorumunu yaptı.

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası daha önce olduğu gibi Temmuz ayında da politika faizini yüzde 50'da sabit tuttu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN İLK YORUM

Ekonomi politikaları ve Merkez Bankası kararlarına ilişkin zaman zaman sert eleştiriler yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası da bir açıklama yaptı.

Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında MB'nin faizi sabit tutma kararını son derece olumlu karşıladığını vurgulayarak "Doğru Adım. Bravo" ifadelerini kullandı. Özgür Demirtaş'ın bu övgü dolu paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

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