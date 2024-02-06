Fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir Meksika mutfağı klasiği olan tavuk fajita, öğünleriniz için hem pratik hem de enfes bir alternatif sunuyor. Peki, Fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Evde keyifli bir Meksika lezzeti deneyimi yaşamak isteyenler için tavuk fajita tarifi oldukça basit ve hızlı bir alternatif. Peki, Fajita nasıl yapılır? Tavuklu fajita tarifi için malzemeler neler?

Tavuk Fajita tarifi oldukça lezzetli ve pratik bir Meksika mutfağı klasiğidir.

İşte fajita tarifi…

FAJİTA TARİFİ

Malzemeler:

- 500 gram tavuk göğsü (şeritler halinde doğranmış)

- 1 adet büyük boy soğan (şeritler halinde doğranmış)

- 1 adet büyük boy kırmızı biber (şeritler halinde doğranmış)

- 1 adet büyük boy yeşil biber (şeritler halinde doğranmış)

- 1 adet büyük boy sarı biber (şeritler halinde doğranmış)

- 2 diş sarımsak (rendelenmiş veya doğranmış)

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kimyon, toz kırmızı biber, karabiber, toz hardal

Taze kişniş veya maydanoz (isteğe bağlı)

Limon dilimleri (servis için)

Yoğurt veya salsa sos (servis için)

Mısır veya buğday fajita ekmeği

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TAVUKLU FAJİTA NASIL YAPILIR?

Tavuk göğsünü şeritler halinde doğrayın ve bir kaba alın. Tavuk şeritlerine kimyon, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve toz hardalı ekleyin. İyice karıştırarak baharatları tavukla buluşturun.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar kavurun. Aynı tavada tavuk şeritlerini ekleyin ve tavuklar iyice pişene kadar karıştırarak kavurun. Rendelenmiş sarımsakları ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Tavuk ve sebzeler piştikten sonra taze kişniş veya maydanozu ekleyin.

Mısır veya buğday fajita ekmeği üzerine tavuk ve sebzeleri paylaştırın.

Limon dilimleri, yoğurt veya salsa sos ile servis edebilirsiniz.

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