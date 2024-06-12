Fakir ülke Romanya'da et Türkiye'den ucuz

Kaynak: Haber Merkezi
Fakir ülke Romanya'da et Türkiye'den ucuz

Romanya marketlerinde bir Türk vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda fakir ülke Romanya'daki et fiyatlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Bir Türk vatandaş, Romanya’daki seyahati esnasında marketleri gezerek et fiyatlarını inceledi. İnceleme sırasında fiyatları kayda alan vatandaş, Romanya’daki et fiyatlarının ne kadar ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

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1 Rumen leyininin 7,03 TL’ye tekabül ettiği Romanya’da et fiyatlarının bu kadar ucuz olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Türkiye’deki fiyatların Romanya’ya kıyasla kat be kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, sosyal medyada yorum yağmuruna tutulurken, fakir ülke olarak bilinen Romanya'da et fiyatlarının Türkiye'den daha ucuz olması dikkat çekti.

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Romanya’da yaklaşık 500 gramlık et ürünü 70 leyine satılırken, Türkiye’de ise aynı miktardaki et yaklaşık 250 TL’ye satılıyor. Bu durum, Türkiye’deki et fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Vatandaş, bu fiyat farkının nedenini ve bu rantı kimlerin elde ettiğini merak ediyor.

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