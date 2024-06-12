Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL

Kaynak: Haber Merkezi
Zeytin yetişmeyen ülkede zeytinin fiyatı 50 TL. Türkiye'de neden 250 TL

Romanya marketlerinde bulunan zeytin fiyatlarının kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu videoda, zeytinlerin fiyatı vatandaşları şoke ederken, zeytin üretiminin oldukça fazla olduğu Türkiye’deki fiyatların sorgulanmasına sebep oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, Romanya’daki zeytin fiyatlarına ilişkin çektiği video sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde, zeytin yetişmeyen Romanya’da; zeytinin kilo fiyatının 6,69 ila 8,69 arasında olduğu görülürken videoyu izleyen vatandaşlar Türkiye’de zeytin fiyatlarının niçin bu kadar pahalı olduğunu sorguladı.

1 Rumen leyinin 7,03 TL olduğu düşünüldüğünde, Romanya’daki zeytin fiyatları TL para birimine çevrildiğinde bir kilo zeytinin 50 TL’ye denk geldiği fark ediliyor. Türkiye’de zeytinin ortalama kilo fiyatı 200 TL iken, zeytinin yetişmediği Romanya’da bir kilo zeytinin 50 TL olması vatandaşların tepkisini çekti. Türkiye’deki fiyatların Romanya’ya kıyasla 4 kat daha fazla olduğu fark edildi.

Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken beğeni ve paylaşım rekorları kırdı ve Türk ekonomisinin geleceğine dair endişe uyandırdı.

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