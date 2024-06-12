Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi

İstanbul Ümraniye'de, kız kardeşinin sınıfta kalması üzerine okul yönetimiyle görüşmek için okula giden bir kişi, öğretmene şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de, kız kardeşinin sınıfta kalmasının ardından yaşanan bir olayda, 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen İbrahim D., okul yönetimi ile görüşmek üzereyken öğretmenlerle tartışmaya tutuştu. İddiaya göre, İbrahim D. isimli şahıs, Vedat K. adındaki öğretmene fiziksel saldırıda bulundu. Olay üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. İbrahim D., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemleri için Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkeme, İbrahim D.'yi kamu görevlisi olan bir kişiyi kasten yaralama suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

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“O SİNİRLE 1 KEZ YUMRUK ATTIM”

İbrahim D., mahkemede verdiği ifadede pişmanlık duyduğunu belirtti ve tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. İfadeye göre, olay günü evde bulunan İbrahim D., babası ve kız kardeşi okula gitti, kız kardeşinin lisede yaşanan bir olaydan dolayı üzgün olduğunu fark etti. Kız kardeşiyle konuştuğunda, babalarının okula Vedat isimli öğretmenle konuşmaya gittiğini ve "Kızımın geleceğiyle oynuyorsunuz" şeklinde bir tartışma yaşandığını öğrendi.

İbrahim D., bu bilgiler ışığında okula giderek öğretmenler odasına gitti ve Vedat öğretmeni aradı. Olayı sorduğunda, öğretmenin kendisine dokunarak agresif bir tavır sergilediğini, bunun üzerine sinirine hakim olamayıp öğretmene bir yumruk attığını anlattı. İbrahim D., olayı; "Ben kendisine 'sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım' dedim. Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım” şeklinde anlattı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımında "İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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