"Fakirin değil zenginin yanındayım dedi" seçime giremedi. "Fakirlere yardımı keseceğim" diyen muhtar adayına ceza kestiler

Kaynak: Haber Merkezi
"Fakirin değil zenginin yanındayım dedi" seçime giremedi. "Fakirlere yardımı keseceğim" diyen muhtar adayına ceza kestiler
Giresun’un Görele ilçesinde "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım” seçim afişine, ceza kesilen muhtar adayı Zafer Fison 31 Mart Yerel Seçimlerine girmedi.

Yazdığı seçim afişiyle sosyal medyada gündem olan Giresunlu fenomen muhtar adayı Zafer Fison, 31 Mart Yerel Seçimlerine girmedi.

Amacının seçimlere katılmak veya seçilerek muhtarlık yapmak değil, sosyal bir mesaj vermek istediğini anlatan Zafer Fison, “Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10’dan fazla muhtar adayı vardı ve hepsi de hizmet için aday olduğunu iddia ediyorlardı. Hizmet için aday olduğunu ileri süren muhtar adayları köyde yaşamayan gurbetçi akrabalarını bile köye seçmen olarak yazdırmak için bir biriyle yarışa girmişlerdi. Bu güne kadar da hizmet için aday olanlar seçim sonrasında verdikleri sözü unutup, muhtarlık maaşını alıp sözlerini unutanlara bir mesaj vermek için böyle bir afiş yazdırıp mesaj vermek istedim" dedi.

Fison, "Seçimler geldiğinde ise ne oy pusulası bastırdım ne de aday oldum. Hatta seçim günü oy pusulamın olmadığını soranlara da aday olmadığımı söyledim. Benim amacım bir sosyal mesaj vermekti amacına da ulaştığını düşünüyorum” dedi.

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