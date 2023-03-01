Nereden nereye. Falcao'nun yeni takımı şaşkınlık yarattı

Radamel Falcao, bir dönem Avrupa'nın sayılı forvetlerindendi.

Kolombiyalı yıldız, transfer rekorları kırmış, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid, Monaco, Porto gibi takımlarda forma giymişti.

Falcao, 2019'da Galatasaray'a transfer olmuş, sık sık yaşadığı sakatlığa rağmen 43 maçta 20 gol atmıştı.

2021'de İspanya'nın Rayo Vallecano takımına giden Falcao, 46 maçta sadece 8 gol atabildi.

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Falcao ile ilgili İspanya'nın Marca gazetesi çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gazetedeki habere göre Rayo Vallecano'nun sözleşmesini uzatmayacağı Falcao, Malezya takımı Johor Darul Ta'zim'e transfer olacak.

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, 37 yaşındaki futbolcunun büyük bir olasılıkla futbol hayatını Malezya'da sürdüreceği belirtildi.