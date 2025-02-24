Fanatik Efe'den sevindiren haber

Kaynak: İHA

Kocaelispor'un 8 Şubat 2025 tarihinde evinde oynadığı Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Kocaelispor'un Kocaeli Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada, tribün değiştirmek isterken 13 metre yükseklikten düşen Öztay, statta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle kafasından ağır yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç taraftar, entübe edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Günlerdir hastanede tedavi gören Öztay'dan sevindirici haber geldi. Sıvı mamayla beslenen ve fizik tedavi sürecine başlayan genç Kocaelispor taraftarı, yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Öztay, hastane odasından sevenlerine selam da gönderdi.

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