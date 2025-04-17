Fanatik taraftar başından bıçakladı. Taksim'de dehşet anları

Görüntüleri izleyenleri dehşete düşüren olay, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane mevkii Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Galatasaray taraftarı Hasan B., Ümraniye’deki evinden çıkarak İstiklal Caddesi'ndeki Nevizade Sokağına gitti. Burada taraftar arkadaşlarıyla buluşan Hasan B. ardından Talimhane'ye doğru yürümeye başladı.

Hasan B. yolun karşısına geçeceği sırada Aydın T. aracıyla hızla caddeden geçti. Bu duruma sinirlenen Hasan B., Aydın T.’ye tepki gösterdi. Aydın T.‘nin de karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçağını çıkaran Hasan B., Aydın T.’yi başından ve bacağından defalarca bıçakladı. Olayın ardından Hasan B. yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayda ağır yaralanan sürücü Aydın T. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Güven Timleri, saldırgan Hasan B.’nin olay öncesinde ve sonrasında gittiği güzergahları kamera görüntülerini inceleyerek belirledi.

Yaklaşık 30 kilometrelik alanda görüntü incelemesi yapan güven timleri, şüphelinin olay sonrası Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden taksiye bindiğini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelinin taksiyle Ümraniye İstiklal Mahallesi Selçuk sokağa geldiğini, burada da taksiden indiğini belirledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Hasan B.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Emniyete götürülen Hasan B.’nin ifadesinde, hızla gelen araca Aydın T.'nin el hareketi yapması sonucu aralarında kavga çıktığını, kavgada bıçak kullandığını ve bıçağı olay sonrası attığını yerini de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan ve poliste 7 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Hasan B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.