Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü açıkladı: Çiftçiye 25 milyon dolar lazım

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye ve Suriye’de depremin ardından faaliyetlerini önümüzdeki 3 ay süresince hayvan yemi, tohum, gübre, yakıt, ekipman gibi tarımsal girdiler ile veterinerlik bakımı ve şartsız nakit transferi sağlamaya odaklanacağı açıkladı. Merkezi Roma'da bulunan FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin Türkiye ve Suriye'de büyük tahribata yol açtığı belirtilerek, FAO'nun söz konusu ülkelerde depremden etkilenen kırsal kesimin ihtiyaçları doğrultusunda operasyonlarını genişlettiği ifade edildi. Açıklamada, "BM'nin 'Türkiye Acil Çağrısı' kapsamında, FAO'nun gelecek üç ay içinde, acil geçim desteği ve koşulsuz nakit transferleri de olmak üzere etkilenen 10 ilin tamamında kırsal kesimde yaşayan 900 bin kişiye yönelik 25 milyon dolara ihtiyacı var" ifadesi yer aldı. FAO, BM'nin Suriye için yaptığı acil çağrı çerçevesinde de gelecek 3 ay içinde kırsalda yaşayan 300 bin kişiye verilecek tarımsal destek için 10 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DESTEKLER AÇIKLANDI

Dün yayınlanan Resmi Gazete’de başta tarımsal üretime yönelik olmak üzere pek çok karar açıklandı. Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğinde belge teslim bitiş tarihi 31 Mart'tan 2 Mayıs'a uzatıldı. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteğinde belge teslim bitiş tarihi 24 Şubat'tan 8 Mayıs'a, kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne (BÜGEM) gönderilme tarihi, mayıstan haziran ayına ertelendi. Bölgedeki yetiştiricilere, bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için hayvan başına 500 lira, küçükbaş için hayvan başına 50 lira destekleme ödemesi yapılacak. Tebliğin ekli listelerine, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılarak kilogram başına 160 kuruşa çıkarılan kütlü pamuk ve kilogram başına 70 kuruşa çıkarılan yağlık ayçiçeği fark ödemesi destekleri de eklendi.

MİRASÇIYA AKTARILABİLECEK

Vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, bankaya başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenecek. Depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların, afet bölgesinde ikamet edip etmemesine bakılmaksızın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal (OHAL) süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğini bildirdi.