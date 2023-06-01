Farah Zeynep Abdullah'tan seçim sonrası sürpriz karar

Sosyal medya hesabında siyasete dair yorumlarda da bulunan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah seçim sonrası Twitter hesabını kapattı.

Farah Zeynep Abdullah'tan seçim sonrası sürpriz karar

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrasında ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan şaşırtan bir hamle geldi.

Farah Zeynep Abdullah seçimlerden önce gündeme dair sık sık fikirlerini paylaşırken seçim sonrası ise sosyal medya hesabını kapatmaya karar verdi.

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14 Mayıs öncesi yaptığı paylaşımlarla bir kesimin tepkisini çeken ancak geri adım atmayan Farah Zeynep Abdullah, 28 Mayıs'taki sonuçların ardından Twitter hesabını kapattı.

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Ünlü oyuncunun artık siyaset ile ilgilenmeyeceği ve yorum yapmayı düşünmediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

DAVA AÇILMIŞTI

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir dava açılmıştı.

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