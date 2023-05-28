Fare kabine girmeye çalıştı zorla uzaklaştırıldı

Tüm Türkiye'nin gözü devam eden ikinci tur cumhurbaşkanlığı oy verme işlemlerinde. Yurdun her yerinden haberler gelirken günün güldüren görüntüleri ise İskenderun'dan geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oy verme işlemleri devam ederken, salona giren bir fare ortalığı birbirine kattı.

Fareyi fark edenler sağa sola kaçışmaya çalışırken, bazı görevlilerin sıraların üzerine çıktığı görüldü. Kabine girmeye çalışan fareyi orada bulunan bir vatandaş ise tekmeyle uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede defalarca paylaşıldı.