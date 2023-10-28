Farioli yine kazandı. Fransa'da en çok konuşulan teknik adam

Süper Lig'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli bu sezon başında Fransız ekibi Nice'in başına geçmişti.

İtalyan teknik adam 10 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'i adeta kasıp kavuruyor.

Son olarak deplasmanda Clermont'u 1-0 yenen Farioli'nin takımı, puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla bir kez daha liderliğe yükseldi.

SÜPER LİG'DE 64 MAÇA ÇIKTI

Farioli Alanyaspor'un başında 48 maça çıktı, 20 galibiyet 12 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan hoca Karagümrük'te de 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.