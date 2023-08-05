Farkında olmadan nasıl kilo verilir

İşte farkında olmadan kalori yakmanın yöntemi ve ayrıntılar…

KAYNAK: İHA
Farkında olmadan nasıl kilo verilir

Editör: Murat Öztürk

Kilo vermek için saatlerce spor salonlarında egzersiz yapmanıza gerek yok. Günlük hayatta arkadaşlarınızla yapacağınız aktivelerle de oldukça yüksek kaloriler yakabilirsiniz.

Kilo vermek için saatlerce spor salonlarında egzersiz yapmanıza gerek yok. Günlük hayatta arkadaşlarınızla yapacağınız aktivelerle de oldukça yüksek kaloriler yakabilirsiniz. Tabii unutulmaması gerekir ki kalori yakmanın egzersizi geçekleştiren kişinin kilosu, yağ oranı hatta ve hatta ortamdaki oksijen seviyesi gibi değişkenlere göre farklılık gösterebilir.

VOLEYBOL OYNAMAK

Sürekli topa vurarak, zıplayarak, gerektiğinde koşarak güzel zaman geçirdiğimiz bu aktivite bizi hem eğlendirirken hem kalori yaktırıyor.
Bu sayede de farkında olmadan uzun süreler boyunca oynanabilecek bir oyun olan voleybol size 1 saatte 364 kalori yaktırıyor.
Plaj voleybolu oynarsanız bu sayı daha da yükseliyor. Bir saatlik plaj voleybolu 500 kalori yaktırıyor.

BİSİKLET SÜRMEK

Bisiklet sürmenin birçok çeşiti var. Bir spor salonunda hızlı bir şekilde eliptik bisiklette sürebilirsiniz, düz bir yolda yavaş tempoyu da tercih edebilirsiniz.
Yapacağınız 1 saatlik hafif bir bisiklet gezintisi size 360 kalori yaktıracaktır.
Tabii eğer bir gezintiye çıktıysanız yanınıza su almayı da ihmal etmeyin.

MERDİVEN ÇIKMAK

Günlük hayatta defalarca yaptığımız bu aktivite bizlere farkında olmadan yüzlerce kalori yaktırıyor.
1 saat boyunca yaptığınızda size 545 kalori yaktıracak bu aktivite kardiyo yapmak istediğiniz zaman tercih edebileceğiniz güzel bir egzersiz olabilir.

TEMİZLİK YAPMAK
Hem yaşadığınız yeri tertemiz yapıp hem de kalori yakmamızı sağlayan bu aktivite siz farkında olmadan sizlere yüksek kaloriler yaktırabiliyor.
Yapacağınız 1 saatlik bir ev temizliği sizlere 250 kalori yaktırıyor.
Ruhumuza ve bedenizimize iyi gelen bu aktivite stres atmak için faydalı bir seçenek olabilir.

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