Fas açıklarında 111 düzensiz göçmen yakalandı

Fas’ın güneybatı kıyılarında, Avrupa’ya kaçmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Fas Silahlı Kuvvetleri, deniz güçlerinin Dahile kenti yakınlarında iki ayrı botu durdurduğunu duyurdu.

Botlardan birinde 44, diğerinde ise 67 göçmen vardı. Göçmenlerin çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden geliyordu ve aralarında kadın ve çocuklar da bulunuyordu. Göçmenler, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefliyordu. Ancak, denizde yakalandıktan sonra ilk yardım tedavisi gördükleri Dahile sahilinde güvenlik güçlerine teslim edildiler.

Afrika’dan Avrupa’ya düzensiz göç, her yıl binlerce insanın yaşamını tehlikeye atan bir sorundur. Daha iyi bir yaşam arayan göçmenler, Akdeniz’i geçmeye çalışırken birçok zorlukla karşılaşırlar. Bazıları hedeflerine varmayı başarırken, bazıları ise denizde hayatlarını kaybederler. Fas, coğrafi olarak Avrupa’ya yakın olduğu için, göçmenlerin sıkça kullandığı bir geçiş noktasıdır.