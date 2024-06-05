Fas Dışişleri'nden terör açıklaması. Yüzde 60'ı o bölgede

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik teşkilatlarının başkanlarının katılımıyla Fez kentinde düzenlenen Marakeş Platformu'nun açılış oturumunda konuştu. Dünyadaki toplam terör kurbanlarına ilişkin konuşan Burita, bu kurbanlar için "Yüzde 60'ı Sahra Altı Afrika'da bulunuyor. Bu da Afrika'da terör tehdidinin giderek kötüleştiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanı, yalnızca Batı Afrika bölgesinde geçen yılın ilk yarısında 1800'den fazla terör saldırısının gerçekleştiğini belirtti.

Marakeş Platformu'nun hem içerik hem de katılım açısından sürekli ve olumlu şekilde geliştiğini vurgulayan Burita, bu yıl üçüncü oturumu düzenlenen platforma Afrika ülkeleri, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin temsilcilerinden yaklaşık 60 delegasyonun katıldığını belirtti.

Fas'ın Fez kentinde başlayan Marakeş Platformu'nun yarın sona ermesi bekleniyor.

Fas ve Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi'nin ortak girişimi olan "Marakeş Platformu", 2022 yılında hayata geçirilmişti. Platform, Afrika'da terörle mücadele ve güvenlik teşkilatlarının liderleri arasında fikir alışverişine ve stratejilerin değerlendirilmesine olanak sağlamayı amaçlıyor.